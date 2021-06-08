شكرا لقرائتكم 62 #وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في منطقة المدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مساعد جراحة عامة وأورام.

– استشاري مساعد الرعاية المركزة.

– استشاري مساعد طب المواليد.

– استشاري مساعد طب الطوارئ.

– استشاري مساعد التخدير .

– استشاري علم أشعة البطن.

– استشاري طب طوارئ البالغين.

– استشاري علم الأمراض التشريحية.

– استشاري تخدير.

– استشاري علم الأمراض الكيميائي.

– استشاري جلدية.

– استشاري طب العائلة.

– استشاري أسنان.

– استشاري عام أطفال.

– استشاري طب الأورام النسائية.

– استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم.

– استشاري عناية مركزة.

– استشاري باطنية.

– استشاري ميكروبات.

– استشاري مواليد.

– استشاري نساء وولادة.

– استشاري عيون.

– استشاري جراحة عظام.

– استشاري الطب التلطيفي.

– استشاري طوارئ أطفال.

– استشاري غدد صماء واستقلاب للأطفال.

– استشاري دم وأورام أطفال.

– استشاري عناية مركزة للأطفال.

– استشاري الأعصاب للأطفال.

– استشاري جراحة تجميل.

– استشاري روماتيزم.

– منسق تطوير الجودة للرعاية الصيدلانية.

– مدير قسم الرعاية الصيدلانية.

– مسؤول سلامة الأدوية.

– كبير الصيادلة.

– صيدلي أولي/ منسق.

– صيدلاني سريري.

– مدرب سريري.

– مساعد رئيس تمريض (عدد 12 وظيفة).

– ممرض أول (عدد 12 وظيفة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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