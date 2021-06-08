وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المبيعات الميدانية/ إدارة العلاقات (مكة المكرمة).

– مسؤول المبيعات الميدانية/ إدارة العلاقات (الرياض).

– مسؤول تطوير الأعمال الجديدة (الرياض).

– رئيس الابتكار والحلول الرقمية (جدة).

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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