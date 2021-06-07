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وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف تقنية وصحية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمقر المستشفى بمدينة الدمام، مع ملاحظة أن الوظيفة متاحة للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظــائف المتاحة
1- أخصائي أول معلوماتية صحية.
(Senior Health Informatics Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصص المعلوماتية الصحية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- أخصائي شبكات.
(Network Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– المعرفة الأساسية F5 و LTM و GTM.
– معرفة الشبكات.
– التعرض لتقنية VoIP.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- مسؤول أول شبكات.
(Senior Network Administrator)
– درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب، هندسة الشبكات، تقنية المعلومات أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– معرفة واسعة في F5 و ASM و LTM و GTM.
– المعرفة في الشبكة المحلية، الخوادم، الشبكات، تصميم وتنفيذ الشبكات.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
4- مشرف المختبرات الطبية (الأحياء الدقيقة).
(Medical Laboratory Supervisor)
– درجة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
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