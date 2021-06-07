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وظائف شاغرة بعدة تخصصات بشركة ياسرف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير “ياسرف” عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين، وفقًا للتفاصيل التالية:
تفاصيل الوظائف
1- مهندس أجهزة III.
(Instrument Engineer III)
– درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع.
– معتمد كمهندس محترف
– معتمد في تحسين إجراءات العمل.
2- مهندس القياس II.
(Metering Engineer II)
– درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة، منها ما لا يقل عن سنتين (2) في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع.
– معتمد كمهندس محترف.
– معتمد في تحسين إجراءات العمل.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة (ياسرف):
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