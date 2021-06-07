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وظائف شاغرة بعدة تخصصات بشركة ياسرف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-07

وظائف شاغرة بعدة تخصصات بشركة ياسرف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة ينبع أرامكو للتكرير “ياسرف” عن توفر وظائف هندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بعدة مجالات؛ بمقر الشركة بمدينة ينبع، مع ملاحظة أن (أفضلية) التقديم للسعوديين، وفقًا للتفاصيل التالية:

تفاصيل الوظائف

1- مهندس أجهزة III.

(Instrument Engineer III)

– درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة منها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع.

– معتمد كمهندس محترف

– معتمد في تحسين إجراءات العمل.

2- مهندس القياس II.

(Metering Engineer II)

– درجة البكالوريوس في الأجهزة (الآلات) / الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة، منها ما لا يقل عن سنتين (2) في مجال الصيانة والهندسة والمشاريع.

– معتمد كمهندس محترف.

– معتمد في تحسين إجراءات العمل.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لشركة (ياسرف):


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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