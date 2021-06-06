وظائف شاغرة بفروع السيف القابضة في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من تبوك، والرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة السيف القابضة:

وأبرزت شركة السيف، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ميكانيكي/ كهربائي (تبوك).

– مساعد مسؤول معسكر/ مخيم (الرياض).

– فني كهرباء (الرياض).

– فني نجارة (الخرج).

طريقة التقديم على وظائف شركة السيف القابضة:

وأوضحت شركة السيف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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