47 #وظيفة شاغرة لدى متاجر بنده في 7 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: “جازان، وخميس مشيط، وأبها، وأحد المسارحة، ومحايل عسير، ونجران، وبيشة”.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاشير (عدد وظيفتين/ جازان).

– مصفف أرفف (خميس مشيط).

– بائع إلكترونيات (خميس مشيط).

– موظف خدمة خضار (عدد 3 وظائف/ خميس مشيط).

– كاشير (عدد 4 وظائف/ خميس مشيط).

– مصفف أرفف (أبها).

– كاشير (عدد وظيفتين/ أبها).

– كاشير/ دوام جزئي (عدد وظيفتين/ أبها).

– بائع إلكترونيات (أحد المسارحة).

– كاشير/ دوام جزئي (عدد وظيفتين/ أحد المسارحة).

– جزار (أحد المسارحة).

– مصفف أرفف (جازان).

– بائع إلكترونيات (جازان).

– كاشير/ دوام جزئي (عدد 4 وظائف/ خميس مشيط).

– جزار (عدد 3 وظائف/ خميس مشيط).

– مصفف أرفف (عدد وظيفتين/ خميس مشيط).

– بائع إلكترونيات (محايل عسير).

– موظف خدمة خضار (عدد 5 وظائف/ نجران).

– مساعد بقسم الأجبان (نجران).

– كاشير (عدد 4 وظائف/ نجران).

– مساعد بقسم الأجبان (بيشة).

– كاشير (بيشة).

– جزار (عدد وظيفتين/ بيشة).

– مساعد خباز (بيشة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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