25 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كاتب جناح (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– كبير اختصاصيي بنود الفوترة (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– محلل اتصالات (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مترجم عناية صحية منزلية (الرياض).

– ممثل الأرشفة الإلكترونية للأشعة (الرياض).

– عالم أبحاث/ إدارة علم الأمراض والطب المخبري (الرياض).

– استشاري مساعد الرعاية الحرجة للأطفال (الرياض).

– طبيب متخصص/ العظام والتجميل (الرياض).

– كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي (الرياض).

– صيدلاني أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي صحة أسنان (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– كبير مهندسين الحلول (الرياض).

– منسق مشروع أول (الرياض).

– مشرف مناوب بقسم الاتصالات (جدة).

– أخصائي اجتماعي (جدة).

– مهندس تشييد (جدة).

– مساعد محلل موارد بشرية (المدينة المنورة).

– فني الحالات الطارئة (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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