وظائف إدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاتب جناح/ مترجم: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مبرمج أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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