وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة ابتكار للتقنية، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات، وشركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور الويب المتكامل (للجنسين).

– مراقب عمال (للجنسين).

– موظف استقبال (للجنسين).

– مشرف عمليات المستودع (عدد وظيفتين/ للرجال).

– منسق الاستلام والإصدار (عدد وظيفتين/ للرجال).

– فني أنظمة التدفئة وتكييف الهواء (عدد وظيفتين/ للرجال).

– سائق معدات ثقيلة ورافعة شوكية (للرجال).

– سائق معدة (للرجال).

– سكرتيرة (للنساء).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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