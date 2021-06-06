وظائف إدارية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل التخطيط والميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).

– محلل نظم المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– محلل القوى العاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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