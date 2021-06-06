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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06
وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1442 ، وذلك من خلال رابط الهيئة .
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض للمواطنين .
وأوضحت أن الوظائف المتوفرة بمسمى أخصائي تجربة المسافرين، واشترطت الهيئة ما يلي:
شروط التقديم
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– حاصلاً على البكالوريوس في التخصصات الهندسية وإدارة الأعمال وإدارة الجودة ونظم المعلومات أو ما يعادلها
– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
رابط التقديم
وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1442 ، وذلك من خلال رابط الهيئة .
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