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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض للمواطنين .

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة بمسمى أخصائي تجربة المسافرين، واشترطت الهيئة ما يلي:

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– حاصلاً على البكالوريوس في التخصصات الهندسية وإدارة الأعمال وإدارة الجودة ونظم المعلومات أو ما يعادلها

– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

رابط التقديم

وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1442 ، وذلك من خلال رابط الهيئة .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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