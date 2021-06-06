وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض للمواطنين .

وأوضحت أن الوظائف المتوفرة بمسمى أخصائي تجربة المسافرين، واشترطت الهيئة ما يلي:

شروط التقديم

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– حاصلاً على البكالوريوس في التخصصات الهندسية وإدارة الأعمال وإدارة الجودة ونظم المعلومات أو ما يعادلها

– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

رابط التقديم

وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/1442 ، وذلك من خلال رابط الهيئة .

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