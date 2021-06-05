وظائف شاغرة للجنسين في جمعية أحياها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان “أحياها”، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف جمعية أحياها:

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تنفيذي.

– فني أشعة.

– مندوب علاقات.

– سكرتير/ة تنفيذي.

طريقة التقديم على وظائف جمعية أحياها:

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبين والرغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يونيو 2021م.



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