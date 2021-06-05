وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل نظم أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة تقنية المعلومات، الهندسة، العلوم الفيزيائية، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– ممثل الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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