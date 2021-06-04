وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات الشبكة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس معماري/ مخطط حضري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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