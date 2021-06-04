وظائف شاغرة للجنسين في شركة ملاذ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأبرزت شركة ملاذ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي أول/ إدارة المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة المخاطر، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– تنفيذي الموافقة الصحية: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب.

– تنفيذي الحوكمة: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

طريقة التقديم على وظائف شركة ملاذ للتأمين:

وأوضحت شركة ملاذ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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