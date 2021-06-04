وظائف إدارية شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الشرقية، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم العمليات الميدانية/ النقل اللوجيستي الثقيل (الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة اللوجستيات)، أو ما يعادلها.

– مستشار مبيعات/ التمويل (عدد وظيفتين/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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