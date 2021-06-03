وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تصميم البنية التحتية.

– أخصائي هندسة أمن المؤسسات.

– مشرف صيد التهديدات.

– أخصائي المكافآت.

– مدير قسم التقاضي التنظيمي.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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