وظائف هندسية إدارية شاغرة في شركة سبكيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأبرزت شركة سبكيم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول العمليات/ المصنع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– باحث أول كيميائي: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الأمن السيبراني الصناعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الشبكات)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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