الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة العامة للأوقاف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– رئيس قسم المشتريات والعقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص مشابه، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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