وظائف شاغرة للجنسين بفروع النهدي في 8 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وجازان، ونجران، وخميس مشيط، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب عام (الرياض).

– طبيب عام (مكة المكرمة).

– طبيب عام (المدينة المنورة).

– طبيب عام (الدمام).

– طبيب عام (جازان).

– طبيب عام (نجران).

– طبيب عام (خميس مشيط).

– محاسب (جدة).

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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