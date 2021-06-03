وظائف شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ناسخ مختبر.

– ناسخ طبي.

– أخصائي تخطيط المواد.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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