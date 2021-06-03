وظائف إدارية شاغرة في آركو للاستقدام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتعاقدة معها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير علاقات دولية.

– أخصائي توظيف خارجي.

– مشرف علاقات حكومية.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر