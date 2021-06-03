وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مشروع/ مدرسة رياضية خاصة.

– مساعد مدير تطوير التصميم المعماري.

– مدير الرسومات.

– مدير أول تصميمات الأنظمة الميكانيكية.

– مدير أول أنظمة الصوت.

– تنفيذي مشروع/ المجمع التجاري.

– مساعد أول تطوير المنتزهات.

– مدير تطوير استراتيجية الامتثال.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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