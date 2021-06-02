وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقني مختبرات طبية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

– ممرض مسجل: شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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