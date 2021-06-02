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وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من المصانع التابعة للشركة في كل من رأس الخير، وطريف، وإحدى القواعد الميدانية.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل آلة الحفر.

– مشرف الصحة والسلامة.

– مشرف عمليات الحفر.

– أخصائي أول خدمة العملاء.

– محاسب أول التكاليف.

– مشرف الأمن.

– مشرف المخازن/ اللوجستيات.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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