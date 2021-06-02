وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى دله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفى دله:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات الرئيسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، المبيعات)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مشرف المطالبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة التجارة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة مستشفى دله:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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