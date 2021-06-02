وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس إدارة المخاطر المؤسسي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة المخاطر)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير التصنيع/ الدواجن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الأغذية، أو الهندسة، أو علوم الدواجن).

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة الصحية والأمن، أو أي تخصص مشابه.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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