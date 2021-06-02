وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكهرباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من جدة، وجازان، والدرب، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

ولفتت الشركة إلى أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس/ تطوير المشاريع (الرياض).

– وكيل مشتريات المواد (الرياض).

– كيميائي (جدة).

– كيميائي (جازان).

– كيميائي (الدرب).

– ممثل العقود (المنطقة الشرقية).

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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