وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة ساتورب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب:

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ميداني/ صيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، الأجهزة، الإلكترونيات، الكهرباء).

– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان الجودة)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة مصفاة ساتورب:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)



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