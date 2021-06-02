وظائف شاغرة لدى شركة نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ورشة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– قائد حافلة: شهادة الثانوية العامة.

– مسؤول قاعدة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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