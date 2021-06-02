وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى هيئة الإحصاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– إداري البيانات الضخمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو التقنية المعلوماتية، أو نظم المعلومات، أو هندسة البرمجيات، أو علوم البيانات).

– مدير إحصاءات الأعمال: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الإحصاء، أو الاقتصاد، أو أساليب كمية، أو بحوث العمليات)، أو أي تخصص ذو صلة.

– مهندس أول البيانات الضخمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو التقنية المعلوماتية، أو نظم المعلومات، أو هندسة البرمجيات، أو علوم البيانات).

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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