وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي/ دراسات لجنة الفصل.

– أخصائي مخاطر السوق.

– أخصائي إدارة التدقيق الداخلي.

– أخصائي إدارة التفتيش.

– أخصائي العلاقات والهيئات الدولية.

– مدير وحدة التشغيل والدعم الفني.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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