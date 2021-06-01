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وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مراقبة الممتلكات ثانٍ.

– مشتري أول.

– مشتري ثانٍ.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 شوال 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 24 شوال 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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