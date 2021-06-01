الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتواره في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام تقييم الأوساط البيئية وإعداد التقارير.

– مدير عام مختبر البيئة.

– مدير عام إدارة شبكات الرصد.

– مدير عام الأوزون والسلامة الكيميائية.

– مدير عام تقنية المعلومات.

– خبير في جودة هواء.

– خبير جودة مياه.

– خبير بيئة بحرية وساحلية.

– مستشار في قطاع التعدين.

– مستشار في قطاع السلامة الكيميائية.

– خبير في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

– مدير عام الإعلام.

– خبير في النمذجة العددية.

– مدير عام الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م؛ ويستمر التقديم لمدة 14 يوماً.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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