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وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة معادن

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من المصانع التابعة للشركة في كل من طريف، وإحدى القواعد الميدانية.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محاسب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشغل معدات حفر: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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