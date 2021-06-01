وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام الإحصاءات الاجتماعية.

– مدير عام الإحصاءات الاقتصادية.

– خبير إحصائي.

– مشرف مركز التميز.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا