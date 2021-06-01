وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نظم المعلومات الجغرافية.

– أخصائي أمن تقنية المعلومات.

– أخصائي أول تحليل الأعمال.

– أخصائي الابتكار.

– قائد المواهب/ التعويضات والمزايا.

– أخصائي إدارة المجموعات/ البيانات.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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