وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الحلول المتكاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة الدولية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، التنمية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير قسم المالية والمحاسبة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال).

– مدير قسم الابتكار الرقمي والتحول: شهادة الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير البرامج الرئيسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة الدولية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، التنمية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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