وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة التعاونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين والخريجات، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي خدمة العملاء (الرياض).

– تنفيذي خدمات المستشفيات (جدة).

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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