وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مبيعات/ مختبر القسطرة القلبية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مبيعات الخدمة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، علوم الكمبيوتر).

– مدير مشروع تجاري/ مشروع المترو (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر