وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

تفاصيل الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

• أخصائي ثاني الإعفاءات والتقارير (الرياض)

• أخصائي أول المشتريات والمواد الاستهلاكية (الدمام).

• مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض)

• أخصائي أول المشتريات اللوجستية (الجبيل)

• مشرف أول الإنتاج (الرياض).

رابط التقديم

وأشارت شركة التصنيع الوطنية، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2021م.، حيث يمكنك التقديم عبر موقع الشركة على الرابط التالي (هنا).



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