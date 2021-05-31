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وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف هندسية شاغرة بمدينة الرياض.

الوظائف المتاحة

وتضمنت الوظائف: مهندس مدني، مهندس جودة.

واشترطت الهيئة ما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

موعد التقديم

وأوضحت الهيئة أن التقديم ُمتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك معرفة التفاصيل والتقديم من خلال موقع الهيئة .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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