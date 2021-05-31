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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-31
وأوضحت الهيئة أن التقديم ُمتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك معرفة التفاصيل والتقديم من خلال موقع الهيئة .
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف هندسية شاغرة بمدينة الرياض.
الوظائف المتاحة
وتضمنت الوظائف: مهندس مدني، مهندس جودة.
واشترطت الهيئة ما يلي:
• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
موعد التقديم
وأوضحت الهيئة أن التقديم ُمتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك معرفة التفاصيل والتقديم من خلال موقع الهيئة .
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