وظائف شاغرة للجنسين في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي تقنية المعلومات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، هندسة النظم، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، أمن المعلومات، هندسة الاتصالات)، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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