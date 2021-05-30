وظائف شاغرة للجنسين في مهارة للموارد البشرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مهارة للموارد البشرية:

وأبرزت شركة مهارة للموارد البشرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي شؤون إدارية.

– أخصائي أول التطوير التنظيمي.

– أخصائي أول التدريب والتطوير.

طريقة التقديم على وظائف شركة مهارة للموارد البشرية:

وأوضحت شركة مهارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م.

وأفادت شركة مهارة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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