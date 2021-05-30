وظائف شاغرة في كلية محمد بن سلمان للإدارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير أول التسويق”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

شروط وظائف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

وأبرزت إدارة الكلية، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة الدرجة الجامعية في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

وأوضحت إدارة الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر