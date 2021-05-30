وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة سبكيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأبرزت شركة سبكيم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول/ تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– قائد تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مهندس أول/ أنظمة التحكم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية).

التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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