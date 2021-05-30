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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الكهرباء:

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل التخطيط والميزانية (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو نظم المعلومات الإدارية).

– محلل التأهيل الفني: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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