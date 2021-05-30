وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سوق محلل أبحاث السوق (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء).

– تنفيذي التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإعلان، والاقتصاد).

– مدير التسويق والعلامة التجارية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

– موظف دعم مكتب المساعدة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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