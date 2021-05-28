وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة هاليبورتون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها في كل من الخبر، والأحساء.

تفاصيل وظائف شركة هاليبورتون:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الخدمة/ التسجيل والأداء (الخبر).

– مشغل الخدمة/ معدات الآبار (الأحساء).

– مشرف الخدمات/ معدات الآبار (الأحساء).

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الخبر).

– مدير مصنع (الخبر).

التقديم على وظائف شركة هاليبورتون:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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