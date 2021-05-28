20 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع الأهلي إسناد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول تحصيل (عدد 5 وظائف/ الرياض، وجدة).

– مسؤول المبيعات الهاتفية (عدد 5 وظائف/ جدة).

– مسؤول أول مبيعات هاتفي (عدد 5 وظائف/ جدة).

– موظف دعم (عدد 5 وظائف/ جدة).

التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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